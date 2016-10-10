Болгария обвинила "Газпром", "Лукойл" и Shell в ценовом сговоре

Комиссия по защите конкуренции (КЗК) Болгарии предъявила обвинения компаниям «Лукойл Болгария», ЗАО «Shell Болгария», «OMV Болгария», NIS Petrol (сербское дочернее предприятия «Газпром нефти» и «Петрол АД») в нарушении закона о защите конкуренции и договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), сообщает RNS.

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Нарушение выразилось в заключении запрещенного соглашения и/или согласованной практике по обмену информацией о продажах (доле на рынке) и другой информацией на рынке, сообщает ведомство.

Нарушения имели место, по данным КЗК, на рынке розничной торговли автомобильным и дизельным топливом в Болгарии.

В ходе разбирательства КЗК провела ряд выборочных проверок в офисах основных дистрибьюторов топлива.

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«На основе собственного экономического и правового анализа, комиссия считает, что действия вышеназванных компаний (преследовали — RNS) предотвращение, ограничение и искажение конкуренции на рынке розничной торговли автомобильным и дизельным топливом в стране», — сказано в сообщении.

Установление сотрудничества и взаимодействия между перечисленными компаниями, заявляет КЗК, приводят к устранению конкуренции посредством ликвидации естественных механизмов свободного рынка, что «негативно влияет на экономическую ситуацию и интересы общества».

Решение КЗК не может быть обжаловано, подчеркивает ведомство. Ответчики имеют доступ к документам, связанным с расследованием, а также право в течение 30 дней представить письменные возражения. У них также есть право запросить проведение слушаний со стороны КЗК по предъявленным обвинениям на открытом заседании.

Напомним, в феврале Комиссия по защите конкуренции Болгарии объявила о начале антимонопольного расследования в отношении болгарских подразделений российского «Лукойла», сербской NIS Petrol, контрольный пакет которой принадлежит российской «Газпром нефти», а также Shell, OMV, греческой Hellenic Petroleum, румынской Rompetrol и болгарской Bulgarian Petrol. Антимонопольное ведомство считает, что компании в 2013-2015 годах слишком медленно снижали цены на бензин, динамика которых не отражала падение цен на нефть.