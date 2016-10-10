Болгария обвинила "Газпром", "Лукойл" и Shell в ценовом сговоре
Нарушение выразилось в заключении запрещенного соглашения и/или согласованной практике по обмену информацией о продажах (доле на рынке) и другой информацией на рынке, сообщила Комиссия по защите конкуренции.
Комиссия по защите конкуренции (КЗК) Болгарии предъявила обвинения компаниям «Лукойл Болгария», ЗАО «Shell Болгария», «OMV Болгария», NIS Petrol (сербское дочернее предприятия «Газпром нефти» и «Петрол АД») в нарушении закона о защите конкуренции и договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), сообщает RNS.
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Нарушение выразилось в заключении запрещенного соглашения и/или согласованной практике по обмену информацией о продажах (доле на рынке) и другой информацией на рынке, сообщает ведомство.
Нарушения имели место, по данным КЗК, на рынке розничной торговли автомобильным и дизельным топливом в Болгарии.
В ходе разбирательства КЗК провела ряд выборочных проверок в офисах основных дистрибьюторов топлива.
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«На основе собственного экономического и правового анализа, комиссия считает, что действия вышеназванных компаний (преследовали — RNS) предотвращение, ограничение и искажение конкуренции на рынке розничной торговли автомобильным и дизельным топливом в стране», — сказано в сообщении.
Установление сотрудничества и взаимодействия между перечисленными компаниями, заявляет КЗК, приводят к устранению конкуренции посредством ликвидации естественных механизмов свободного рынка, что «негативно влияет на экономическую ситуацию и интересы общества».
Решение КЗК не может быть обжаловано, подчеркивает ведомство. Ответчики имеют доступ к документам, связанным с расследованием, а также право в течение 30 дней представить письменные возражения. У них также есть право запросить проведение слушаний со стороны КЗК по предъявленным обвинениям на открытом заседании.
Напомним, в феврале Комиссия по защите конкуренции Болгарии объявила о начале антимонопольного расследования в отношении болгарских подразделений российского «Лукойла», сербской NIS Petrol, контрольный пакет которой принадлежит российской «Газпром нефти», а также Shell, OMV, греческой Hellenic Petroleum, румынской Rompetrol и болгарской Bulgarian Petrol. Антимонопольное ведомство считает, что компании в 2013-2015 годах слишком медленно снижали цены на бензин, динамика которых не отражала падение цен на нефть.