Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС увеличились почти на 15%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 2 октября по 9 октября текущего года выросли на 14,5% - до 630 тысяч тонн.

Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергетической системы Украины госкомпании "Укрэнерго".

Также сообщается, что запасы угля газовой марки увеличились на 11,5% – до 784 тысяч тонн с 703 тысяч тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю выросли на 12,4% – до 1 414 тысячи тонн.

Согласно сообщению, запасы резервного вида топлива, мазута, выросли на 2,6% - до 32 тысяч тонн.

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Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

В настоящее время данную марку угля на захваченной боевиками территории добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются. Например, с 1 июня поставки антрацита отсутствовали и возобновились лишь в конце июля в объемах, которые, как отмечают в энергокомпании ДТЭК, не позволяют пополнять запасы топлива на складах.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 миллиона тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.