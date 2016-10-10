Россия готова присоединиться к ограничению добычи нефти и призывает к этому ОПЕК – Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин заявил на специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса.

"Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти. Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК о фиксации лимитов на добычу и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится в конкретные договоренности, дав позитивный сигнал рынкам и инвесторам", - сказал Путин.

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По его словам, это позволит унять "спекулятивную активность и избежать новых колебаний цен".

Также Путин заявил, что ответственно и предсказуемо должны себя вести не только экспортеры, но и потребители энергоресурсов.