Путин жалуется на санкции, которые "сдерживают развитие энергетической отрасли"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на специальной сессии 23-го Всемирного энергетического конгресса.

«Особо хотел бы подчеркнуть, что недопустимы попытки сдерживать развитие энергетической отрасли в угоду каким-то политическим амбициям отдельных стран – имею в виду использование односторонних санкций, что стало модным, необоснованных ограничений на доступ к инвестиционным ресурсам, передовым технологиям – это все равно не дает нужных для инициаторов этих идей результатов», - убеждает Путин.

По его словам, власти ряда стран рекомендуют своему бизнесу сворачивать доходные проекты, отказываться от закупок топлива по кратчайшим маршрутам и по выгодным ценам, при этом ссылаясь на союзническую солидарность и блочную дисциплину.

Читайте такжеОтмена "крымских" санкций против России в ближайшее время маловероятно - посол ЕС в Украине«Такие действия не добавляют стабильности мировой энергетике и мировой экономике в целом. Если быть честным – мы все это видим и знаем – инициаторы подобных идей не очень-то думают о своих союзниках и партнерах, но никогда не принимают решений, которые противоречат их собственным интересам», - сказал Путин.

Как ранее сообщал УНИАН, государственный секретарь США Джордж Керри заявил, что в случае невыполнения Минских договоренностей санкции против России будут продлены.