В ВР призвали Кабмин предоставить полную информацию об инвесторе Юзовского участка

Об этом заявила член Комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат Наталья Кацер-Бучковская, комментируя ситуацию вокруг законности конкурса на разработку Юзовского месторождения, сообщает пресс-служба фракции "Народный фронт".

Кацер-Бучковская отметила, что народные депутаты должны знать, кто является конечным бенефициарием компании Yuzgaz B. V., которая победила в конкурсе на разработку Юзовского газового месторождения. В частности для того, чтобы сделать невозможным сотрудничество с физическими и юридическими лицами, которые находятся в санкционном списке лиц, связанных с государством-агрессором Российской Федерацией.

По словам Натальи Кацер-Бучковской, необходимость получить вышеуказанную информацию возникла после заседания рабочей группы по изучению вопроса относительно соблюдения требований законодательства во время проведения конкурса для привлечения инвестора по реализации соглашения о распределении углеводородов, которые добываются в пределах участка Юзовская, и определение победителем конкурса компании Yuzgaz B. V., которое состоялось 3 октября 2016 года.

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Как отметила народный депутат, по результатам отобранной информации, которую предоставило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины относительно проведения конкурса на разработку Юзовского газового месторождения, "возник ряд важных вопросов о законности результатов самого конкурса и их возможного негативного воздействия на инвестиционный имидж Украины".

"Проведение конкурса и его результаты являются нарушением ряда положений действующего законодательства, в частности Закона Украины "О соглашениях о разделе продукции". Отсутствуют надлежащим образом заверенные копии гарантийных документов, подтверждающих финансовую и техническую состоятельность компании Yuzgaz B. V., отсутствует информация относительно конечного бенефициарного собственника компании Yuzgaz B. V., отсутствуют реальные подтверждения технических ресурсов, а также опыт организации деятельности компании Yuzgaz B. V. Все это сильно подрывает инвестиционный имидж Украины, а также ставит под угрозу защиту национальных интересов Украины", - заявила Кацер-Бучковская.

Нардеп также отметила, что в настоящее время отсутствуют подтверждения относительно выхода компании Shell, которая работала до 2014 года на участке Юзовская, из соглашения о распределении продукции между Украиной, ООО "Надра Юзовская " и Shell.

"Таким образом, доподлинно не известно, все ли проблемные моменты были решены с нашим международным партнером Shell", - замечает парламентарий.

Для того, чтобы получить соответствующие объяснения и подтверждающие документы, а также учитывая стратегическое значение участка Юзовская для Украины и ее значительный ресурсный потенциал, необходимость защиты национальных интересов и необходимость противодействовать любой деятельности, направленной на нанесение ущерба инвестиционному имиджу Украины, Наталья Кацер-Бучковская обратилась к премьер-министру Украины, министру энергетики и угольной промышленности Украины, председателю правления НАК "Надра Украины" с соответствующим запросом на получение актуальной информации.

Как сообщал УНИАН, в июле в Украине состоялся конкурс на отбор инвестора для разработки месторождений сланцевого газа на Юзовской площади, которая расположена на территории Харьковской и Донецкой областей. Ранее этим проектом занималась нидерландско-британская компания Shell. Однако в 2015 году она была вынуждена свернуть деятельность из-за военных действий на Донбассе и уменьшения мировых цен на энергоресурсы. Теперь место мирового нефтегазового гиганта может занять компания Yuzgaz B. V. (проектная компания, созданная специально для участия в соглашении о разделе продукции (СРП) за месяц до конкурса). Ее предложение на конкурсе оказалось лучшим.