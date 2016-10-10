Путин не верит в скорое завершение "эры углеводородов"

Президент РФ Владимир Путин не нашел реальных оснований для того, чтобы считать подходящей к завершению эру углеводородов в энергетике, сообщает Прайм.

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"В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие говорили о том, что эра углеводородов идет к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии. Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет. Во всяком случае, пока", - заявил Путин на конгрессе в Стамбуле.

Ранее скорый закат сырьевых экономик предрек, в том числе, глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, такая экономика в РФ проживет лишь до 2030 года, поэтому следует как можно скорее начать ее диверсификацию - и власти это понимают.