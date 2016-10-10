Brent впервые за год торгуется выше $53 за баррель

Стоимость североморской нефти Brent впервые за год превысила 53 доллара за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на данных торгов.

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"По состоянию 16:33 декабрьский фьючерс на Brent дорожал на 2,16% и торговался на уровне 53,05 доллара за баррель (последний раз Brent стоила 53 доллара в октябре 2015 года). Стоимость ноябрьского контракта на нефть WTI на торгах в понедельник росла на 2,21%, до 50,91 доллара", - говорится в сообщении.

Нефтяные цены ускорили рост на заявлениях в Стамбуле президента РФ Владимира Путина, по словам которого, Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по ограничению нефтедобычи. Он также выразил надежду, что ОПЕК в ноябре сможет достичь договоренности по мерам для стабилизации нефтяного рынка.