Украина и Германия согласовали выделение 150 миллионов евро на реконструкцию 4 подстанций "Укрэнерго"

Украина и Германия подписали соглашение о выделении нашей стране 150 миллионов евро на реконструкцию 4 подстанций, управляемых государственной компанией "Укрэнерго", для обеспечения энергоэффективности и улучшения инфраструктуры востока страны.

Соответствующее соглашение было подписано в Киеве министром финансов Александром Данилюком и исполняющим обязанности генерального директора "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком с украинской стороны и директором немецкого государственного банка KfW Евой Витт с немецкой стороны.

"Я хотел бы поблагодарить немецкое правительство за то, что уже на протяжении нескольких лет оно постоянно поддерживает Украину не только в финансовом плане, что мы видим сейчас - был подписан меморандум на 150 миллионов евро именно в направлении энергетического сектора. Подписание соглашения "Укрэнерго" и KfW дает возможность развивать инфраструктуру с точки зрения энергетики Украины", - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, присутствовавший на церемонии подписания.

В свою очередь генеральный секретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Матиас Махниг, также присутствовавший на церемонии подписания, подчеркнул, что соглашение позволит улучшить энергетическую систему Украины.

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"Энергетическая тема - это ключевой вопрос. Ни одна успешная экономика, ни люди в стране не могут жить без энергетики. Это условие современного общества. То соглашение, которые мы подписали, - это важно для достижения двух вещей: модернизации энергетической инфраструктуры Украины, а также большей энергоэффективности", - отметил Махниг.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 5 октября принял постановление о реконструкции четырех подстанций государственной компании - оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" в Харьковской и Днепропетровской областях общей стоимостью 150 миллионов евро за средства, привлекаемые в рамках меморандума о совместных намерениях правительства Украины и Федеративной Республики Германия относительно несвязанного финансового кредита в размере 500 миллионов евро.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.