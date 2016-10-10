В Беларуси подтвердили отказ России снизить цену на газ

Главы правительств Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев в ходе телефонных переговоров по сотрудничеству в нефтегазовой сфере в понедельник подтвердили сохранение прошлогоднего механизма формирования цены на газ для коммерческих организаций Беларуси.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу белорусского Совета министров.

"В связи с этим белорусская сторона подтвердила готовность перечислить зарезервированные с начала года средства на счета поставщиков газа", - говорится в официальном сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об урегулировании спора с Россией о поставках нефти и газа. А вице-премьер Беларуси Владимир Семашко говорил, что стороны договорились о снижении стоимости цены российского газа для Беларуси уже в этом году и определили "траекторию снижения цены" в последующие годы.

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Однако глава правительства РФ Дмитрий Медведев позднее сказал, что скидки по ценам на газ для Беларуси не предусмотрено, они остаются прежними, а цена рассчитывается по существующей формуле. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что долг Минска перед Москвой за газ превышает 300 миллионов долларов и должен быть погашен до 20 октября текущего года.

В свою очередь Семашко признал возможным погасить этот долг до 25 октября, но выразил надежду договориться о рассрочке платежа до конца 2016 года.

Добавим, что Беларусь с начала года добивается снижения цен на российский газ со 132 доллара до 73 доллара за 1 тысячу кубометров и не признает наличия долга за поставки с начала 2016 года. 12 сентября Лукашенко поручил Семашко за два дня добиться окончательной договоренности с Москвой, но ее не удавалось достичь до сих пор. За этим последовало распоряжение об одностороннем увеличении цен на транзит российской нефти, а следом - заявление о переговорах о покупке иранской нефти Беларусью.