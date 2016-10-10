Россия и Турция подписали соглашение по "Турецкому потоку"

Документ был подписан министрами энергетики двух стран по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в присутствии обоих лидеров, передает ТАСС.

Соглашение предусматривает строительство двух "ниток" магистрального трубопровода по дну Черного моря. Они должны быть построены к декабрю 2019 года.

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Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года после заморозки ЕС "Южного потока".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность о строительстве газопровода между Россией и Турцией по дну Черного моря. Проект, названный "Турецким потоком", предполагал прокладку четырех ниток общей мощностью 63 миллиона кубометров газа в год. Изначально планировалось, что 16 миллионов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем будет распределяться через газовый узел на границе с Грецией.

После конфликта между Москвой и Анкарой из-за сбитого российского самолета в ноябре 2015 года реализация проекта была приостановлена.

26 июля 2016 года Турция объявила о готовности приступить к строительству первой нитки газопровода "Турецкий поток". Министр экономики страны Нихат Зейбекчи заявил, что "существуют политические решения об урегулировании вопроса по дальнейшей реализации проекта". По его словам, тема строительства черноморского газопровода сейчас обсуждается на переговорах с российской стороной.

10 августа Президент России Владимир Путин заявил, что строительство первой части газопровода "Турецкий поток" в обход Украины для нужд Турции может начаться "в самое ближайшее время", строительство второй части для поставок в ЕС будет согласовываться с Еврокомиссией.