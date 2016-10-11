Нефть дешевеет, но держится у годового пика в ожидании договора об ограничении добычи

Цены на нефть снизились во вторник, но держатся вблизи годовых максимумов, достигнутых на фоне ожиданий ограничения добычи странами ОПЕК, при этом трейдеры говорят, что цены сохранят повышательный тренд благодаря росту уверенности на нефтяных рынках.

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Нефть подорожала на 3 процента в понедельник, при этом Brent пробила годовой максимум, поскольку Россия и Саудовская Аравия заявили о возможности заключить договор об ограничении добычи между странами ОПЕК и не входящими в организацию производителями.

Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $53,04 за баррель, на 0,19 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 0,18 процента до $51,26 за баррель.

"Нефть выросла до годового пика на фоне оптимизма относительно будущего соглашения ОПЕК и ведущих производителей об ограничении добычи", - сообщил банк ANZ во вторник.

В то же время Goldman Sachs отметил, что вопреки "большей вероятности" ограничения добычи рынки вряд ли придут к балансу в 2017 году.

"Увеличение добычи в Ливии, Нигерии и Ираке сокращает шансы на то, что подобный договор восстановит баланс нефтяного рынка в 2017 году", - сообщил американский банк, отметив, что даже если ОПЕК и Россия введут строгие ограничения, рост цен позволит добытчикам сланцевой нефти в США повысить производство.