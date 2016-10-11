Беларусь отменила повышение тарифов на транзит российской нефти

Минск отменил повышение тарифов на транзит российской нефти. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси опубликовано во вторник.

Читайте такжеЛукашенко ищет альтернативу российской нефти – хочет транспортировать через Украину из Ирана

Постановление "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси" вступит в силу 12 октября, сообщает Прайм.

Как следует из документа, тариф за транспортировку одной тонны нефти без учета НДС по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава составит 267,32 российского рубля, Унеча (Высокое) — Броды — 114,82 российских рубля, Невель (Великие Луки) — Полоцк — Высокое — 32,31 российских рубля.

Данные цифры соответствуют тарифам, установленным 1 февраля 2016 года.

В понедельник вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Беларусь и РФ договорились, что Москва восстановит объемы беспошлинных поставок нефти в республику, а Минск отменит решение о повышении тарифов на ее транзит. Он пояснил, что "останутся те тарифы, которые действовали по состоянию на 1 октября".

Ранее на фоне нефтегазового спора министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло решение повысить тарифы на транзит российской нефти по территории республики в среднем на 50%. Постановление должно было вступить в силу 12 октября.