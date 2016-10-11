РФ планирует начать строительство газопровода "Турецкий поток" в обход Украины в 2018 году

Подписание соглашения между правительствами Турции и России по "Турецкому потоку" дало старт реализации проекта, строительство газопровода начнется в 2018 году, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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"Соглашение в части начала реализации проекта, та статья, которая говорит о начале реализации и строительства проекта, вступает в силу с момента его подписания… Дан старт реализации проекта. По нашему плану, непосредственно строительство начнется в 2018 году", — сказал Миллер в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

По его словам, морской участок газопровода будет на 100% принадлежать "Газпрому", также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства двух веток. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции от приемного терминала будет строить уже турецкая Botas.

Для создания в Турции транзитной инфраструктуры для поставки газа европейским потребителям будет создано совместное предприятие, добавил Миллер.

Он также сообщил, что механизм скидка на газ для Турции будет связан с объемом поставок этой стране.

Россия и Турция 10 октября подписали межправсоглашение по реализации проекта "Турецкий поток". Соглашение предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через территорию Турции в европейские страны. В межправсоглашении определен срок, до которого должны быть построены две морские нитки, — это декабрь 2019 года.