"Энергоатом" намерен к 2020 году перевести энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на возможность работы в маневренном режиме

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" намерена к 2020 году перевести энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на возможность работы в маневренном режиме, стоимость реализации мероприятий по внедрению данного режима составляет более 300 млн грн.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве сообщил директор по производству – заместитель исполнительного директора по производству "Энергоатома" Юрий Шейко.

"Мы сможем выйти на обоснованное введение режима промышленной эксплуатации по циклу 100-75-100% номинальной мощности энергоблока к 2020 году. Это те планы, которые согласованы с регулирующим органом", - сказал Шейко, добавив, что стоимость реализации мероприятий по введению данного режима на энергоблоке составляет более 300 млн грн.

Он отметил, что для этого потребуется модернизация как основного оборудования атомного энергоблока, так и систем управления турбогенератором и прочее.

Шейко также сообщил, что для отработки возможности работы энергоблока в маневренном режиме опытная эксплуатация блока проводится в 4 этапа. "Был проведен первый этап, нарушений условий безопасной эксплуатации энергоблока не зафиксировано. Планируется второй этап - 50 циклов нагрузок с марта 2017 по май 2017 года. В настоящее время второй блок Хмельницкой АЭС остановлен на ремонт, после выхода его из ремонта 29 ноября планируется организация этой работы. Далее третий этап – 100 циклов нагрузок, и 4 этап - 150 циклов нагрузок", - сказал он.

Начальник отдела эксплуатационной безопасности департамента по безопасности ядерных установок Госатомрегулирования Роман Халенко сообщил, что в ведомстве продолжается рассмотрение технического решение по проведению второго этапа опытной эксплуатации энергоблока Хмельницкой АЭС.

"По результатам государственной экспертизы будет принято решение о возможности его одобрения", - сказал Халенко.

Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский отметил, что внедрение маневренных режимов работы на энергоблоках АЭС может быть осуществлено только после успешного завершения всех государственных экспертиз, исследований, обоснований и необходимой модернизации блоков. "Энергоатом" не отказывается, а ищет с соблюдением всех норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности пути повышения эффективности своей деятельности", - сказал Недашковский.

Отвечая на вопрос журналистов, президент "Энергоатома" отметил, что, по предварительным данным, для эффективной работы компании необходимо перевести 5 атомных блоков из 15 на возможность работы в маневренном режиме.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году на основании разрешений, полученных от Госатомрегулирования Украины, "Энергоатом" осуществил на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 21 цикл разгрузок и нагрузок мощности.

В июне 2014 года глава "Энергоатома" Юрий Недашковский сказал, что компания рассчитывает к 2017 году освоить маневренность своих блоков для работы в условиях новой модели рынка электроэнергии.

Глава компании отмечал, что освоение маневренного режима работы атомных блоков, которые сейчас работают исключительно в базовом режиме нагрузки, позволит выйти на рынок двусторонних контрактов.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Суточное потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме, куда входят различные виды генерации, неоднородно. Оно характеризуется утренними и вечерними пиками, а также глубоким спадом в ночное время. АЭС Украины покрывают базовую нагрузку, работая, как правило, на номинальном уровне мощности. Полупиковое потребление энергосистемы компенсируют тепловые электростанции, а пиковые — гидроэлектростанции.