МЭА увеличило прогноз мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило свой прогноз спроса на нефть в мире в 2017 году в большую сторону - на 0,2 миллиона баррелей в день, до 97,5 миллиона, против 97,3 миллиона баррелей в день в соответствии с предыдущим, сентябрьским прогнозом, сообщает Прайм со ссылкой на ежемесячный доклад МЭА.

"Прогноз по итогам 2016 года был также пересмотрен в сторону повышения - до 96,3 миллиона баррелей в день с 96,1 миллиона баррелей согласно сентябрьскому прогнозу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМВФ повысил прогноз по ценам на нефть в 2017 году

"Мировой спрос на нефть вырастет на 1,2 миллиона баррелей в день в этом году, с похожими темпами роста в 2017 году", - говорится также в сообщении агентства.

МЭА скорректировало оценку спроса на нефть в текущем году, учтя последние данные. Результаты в России, Индии, Корее и многих европейских стран оказались лучше ожиданий, что указывает, по мнению агентства, на потенциально более высокий спрос в третьем квартале 2016 года. С другой стороны, слабые данные из США, Бразилии, Саудовской Аравии и Турции оказали противоположное действие.

"Конечным результатом является общая оценка на третий квартал 2016 года по глобальному спросу - 96,80 миллиона баррелей в сутки, что на 150 тысяч баррелей в день больше сентябрьского прогноза", - уточняется в докладе.