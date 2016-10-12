СМИ узнали новые подробности газовых договоренностей Турции и России

Скидка на газ для Турции может быть увязана с поставкой дополнительных объемов российского газа в страну. По мнению источников газеты "Коммерсант", речь может идти о дополнительных 2 млрд кубометров в год по Трансбалканскому газопроводу, которые нужны Турции из-за роста потребления.

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Вчера глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью "Россия 24" заявил, что скидка на российский газ для турецкой госкомпании Botas будет увязана с "объемами поставок российского газа на турецкий рынок", подчеркнув, впрочем, что текущая цена уже "очень конкурентоспособна". О договоренности по механизму предоставления скидки 10 октября заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по проекту газопровода "Турецкий поток".

Сейчас годовой контрактный объем "Газпрома" для Турции по Трансбалканскому газопроводу — 2 млрд кубометров для Botas и 10 млрд кубометров для частных импортеров, по Blue Stream через Черное море — 16 млрд кубометров для Botas. В 2015 году поставки в целом составили 27 млрд кубометров, то есть контрактный объем был выбран почти полностью.

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По словам источников, дополнительный газ нужен Турции из-за роста энергопотребления. Азербайджан и Иран не способны увеличить поставки выше законтрактованного объема, а покупка СПГ сейчас менее выгодна, чем российского газа. Кроме того, сокращение добычи газа в Азербайджане и неясные перспективы ввода новых месторождений ставят под вопрос способность страны обеспечить даже контрактный объем поставок в Турцию (6,6 млрд кубометров в год), особенно зимой. В 2015 году, по данным BP, из Азербайджана пришло лишь 5,3 млрд кубометров.

Одна из сложностей переговоров заключается в том, что в рамках политики Турции по либерализации рынка газа Botas не рекомендуется заключать контракты на новые объемы газа. Если в данном случае не будет сделано исключение, выход, по мнению собеседников "Ъ", может быть в передаче новых объемов турецкой Bosphorus gas (принадлежит "Газпрому"). Это также позволило бы монополии получить дополнительную маржу за счет продажи газа на рынке Турции.

По оценке источников издания, выгода "Газпрома" от поставки дополнительно 2 млрд кубометров газа частично компенсирует его потери от предоставления скидки в 10,25%. По мнению Виталия Крюкова из Small Letters, "Газпром" в текущих условиях едва ли пошел бы на скидку, если бы не политические обязательства по "Турецкому потоку".