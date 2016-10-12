Гройсман хочет "выпрыгнуть" из кабального газового соглашения и сделать Украину экспортером энергоресурсов

Кабинет министров Украины до конца года завершит разработку Энергетической стратегии Украины, главной целью которой является достижение энергетической независимости государства.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Совета регионального развития.

«Наша энергетическая стратегия, над которой мы работаем и завершим эту работу до конца года, предполагает, что мы будем меньше потреблять энергоресурсов и делать это более эффективно, наращивая собственное производство энергоресурсов для того, чтобы страны была независимой. И в том числе нужно «выпрыгнуть» из того кабального соглашения, которое было подписано в 2009 году», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Он напомнил, что «газовый контракт» принес Украине колоссальные потери, поскольку в нем был прописан принцип «бери или плати» при цене газа в 450 долл. за тысячу кубометров, и теперь исковые требования Российской Федерации к Украине за невыполнение этих условий составляют порядка 40 млрд долл. «Россия хочет взыскать с Украины эти колоссальные ресурсы только потому, что в 2009 году был подписан этот позорный контракт», - сказал Гройсман.

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Он также напомнил, что, помимо наращивания собственной добычи энергоресурсов, в приоритете работы власти - запуск Фонда энергоэффективности, который полностью проинвестирует потребности в технологиях по энергосбережению.

«Сегодня мы должны быть не импортером, а экспортером энергоресурсов, а для этого нам нужно еще многое сделать», - резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте бюджета на 2017 год планирует профинансировать рост собственной добычи природного газа в Украине и создать Фонд энергоэффективности размером в 3,5-4 млрд грн, что позволит через 4-5 лет выйти Украине на полную энергонезависимость.

В середине июля 2016 года Кабмин утвердил концепцию функционирования Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране. По информации Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, Украина планирует запустить в работу данный фонд после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов. Одной из целей его создания станет снижение потребления природного газа населением.