Счета крупнейшей газодобывающей компании Украины арестованы за миллионный долг

Счета крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» 6 октября 2016 года были арестованы за долг в размере 27,916 млн грн перед компанией «Промфинанс Групп», сообщил пресс-служба компании.

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«Согласно постановлению Государственной исполнительной службы об открытии исполнительного производства от 4 октября 2016 года с компании «Укргазвыдобування» в пользу компании «Промфинанс Групп» взимается 27,916 млн грн», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что арест счетов приводит к остановке любых расходных операций, таких как выплата зарплаты работникам, перечисление налогов и т.д. «Компания не может эффективно вести производственную деятельность по добыче природного газа, который направляется для нужд населения, предоставлять банковские гарантии, необходимые для участия компании в тендерах Министерства обороны Украины по отбору участников на закупку топлива и газа.

То есть, в результате ареста денежных средств по инициативе Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, компания лишена возможности осуществлять платежи», - говорится в сообщении.

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При этом, в каждом из шести банков, в которых имеются счета «Укргазвыдобування», был наложен арест на полную сумму задолженности, то есть на общую сумму около 167,5 млн грн.

Отмечается, что для добровольного исполнения решения компании был предоставлен 7-дневный срок с момента вынесения постановления, то есть - до 11 октября 2016 года включительно. «Однако, арест счетов состоялся уже 6 октября 2016 года до того, как компания получила постановление и до истечения срока для добровольного исполнения решения суда», - отмечают в пресс-службе.

Согласно сообщению, «Укргазвыдобування» 6 октября 2016 года, осуществила все необходимые действия по погашению задолженности в сумме 27,916 млн грн. «О чем 7 октября сообщила исполнительной службе. Однако, счета компании до сих пор остаются заблокированными. Более того, 10 октября 2016 года государственный исполнитель, сообщил представителю «Укргазвыдобування» о намерении повторного взыскания с компании почти 15 млн грн в пользу «Промфинанс Групп». В снятии ареста со счетов компании было отказано», - сообщает пресс-служба.

По данным «Укргазвыдобування», деятельность «Промфинанс Групп» имеет признаки фиктивноcти. «Такие как минимальный уставный капитал (100 грн), отсутствие в штате наемных работников, фактическое отсутствие по месту регистрации и тому подобное. Также, по оперативной информации правоохранительных органов, данная компания была победителем подставных тендеров, которые проводились предыдущим руководством компании, через нее выводились средства с «Укргазвыдобування», в связи с чем она фигурирует как минимум в 4 уголовных процессах», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. Летом 2015 года Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпаний назначил Олега Прохоренко главой «Укргазвыдобування». Ранее Прохоренко занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.