"Энергоатом" за 9 месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 5%

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за январь-сентябрь составили 26,449 млрд грн (89,6%).

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом, с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 11,947 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за январь-сентябрь 2016 года уменьшилась по сравнению с январем-сентябрем 2015 года до 57,7 млрд кВт/ч с 64,389 млрд кВт/ч. За девять месяцев текущего года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики превысила 53%.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 млрд грн. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

В первом квартале 2016 года "Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с первым кварталом 2015 года на 25,4% - до 10,929 млрд грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.