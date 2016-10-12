ОПЕК снова превысил квоту на добычу нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сентябре увеличила добычу нефти по сравнению с августом на 22 тысячи баррелей в день - до 33,39 миллиона баррелей в день, сообщает Прайм со ссылкой на октябрьский доклад организации.

Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день. Это первые официальные данные ОПЕК по добыче, которые появились после неформальной встречи нефтедобывающих стран в Алжире 28 сентября. В ходе встречи ОПЕК для стабилизации рынка нефти согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

"Добыча нефти в основном увеличилась в Ираке, Нигерии и Ливии, в то время как добыча в Саудовской Аравии продемонстрировала наибольшее снижение", - говорится в докладе.

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Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, сократила добычу в прошлом месяце на 87,5 тысяч баррелей в день - до 10,49 миллиона баррелей в день. При этом, согласно данным первичных источников, добыча в стране в сентябре составила 10,65 миллиона баррелей в день, что на 20 тысяч баррелей выше показателя прошлого месяца. Добыча Ирака, по данным вторичных источников, увеличилась на 105 тысяч баррелей в день - до 4,45 миллиона баррелей в день, а согласно данным первичных источников, - выросла на 153 тысячи баррелей, до 4,77 миллиона баррелей в день. По данным вторичных источников, Иран нарастил добычу до 3,66 миллиона баррелей, а по первичным - добыча страны составила 3,63 миллиона баррелей.

По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в сентябре вырос по сравнению с августом на 1,46 миллиона баррелей в день - до 96,4 миллиона баррелей. Доля ОПЕК в мировой добыче в сентябре при этом снизилась на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем, до 34,6%.