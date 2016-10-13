Нефть дешевеет на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США впервые за шесть недель, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:10 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% - до 51,45 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,74%, до 49,81 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным API, запасы нефти в стране на предыдущей неделе увеличились на 2,7 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали гораздо меньший рост показателя. Теперь инвесторы ждут официальную статистику о запасах от Минэнерго страны. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 7 октября, они выросли на 0,65 миллиона баррелей, до 500,35 миллиона баррелей.

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"Негативное влияние на торги также продолжают оказывать данные доклада ОПЕК о росте добычи картеля в сентябре по сравнению с августом на 22 тысячи баррелей в день - до 33,39 миллиона баррелей в день. Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день. Доклад представляет собой первые официальные данные ОПЕК по добыче, которые появились после алжирских договоренностей", - подчеркивает издание.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран.