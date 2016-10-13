РФ прекратила соглашение с Украиной по нефтепродуктопроводам

Соответствующее распоряжение, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, опубликовано на сайте правительства России.

«Соглашением установлено, что нефтепродуктопроводы Самара – Западное направление и Грозный – Армавир – Трудовая, проходящих по территории Украины, эксплуатируемых дочерними предприятиями АК "Транснефтепродукт" (100% обыкновенных акций АО "АК "Транснефтепродукт"" внесены в уставный капитал ОАО "Транснефть")», - говорится в распоряжении.

При этом, как отмечается, причиной прекращения действия соглашения является тот факт, что в феврале этого года ПАО «Транснефть» продало участки нефтепродуктопроводов, которые пролегают по территории Украины, швейцарской компании International Trading Partners AG.

«В связи с этим участие российской стороны в Соглашении нецелесообразно», - отмечается в документе.

Читайте такжеМВФ повысил прогноз по ценам на нефть в 2017 годуКак ранее сообщал УНИАН, Россия готова присоединиться к ограничению добычи нефти и призывает к этому Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

«Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК о фиксации лимитов на добычу и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится в конкретные договоренности, дав позитивный сигнал рынкам и инвесторам», - сказал президент РФ Владимир Путин.