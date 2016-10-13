В "Нафтогазе" сообщили о достаточных запасах газа для обеспечения потребителей

Запасы газа, закачанные на текущий момент в подземные газовые хранилища (ПХГ), составляют 14,75 миллиарда кубометров, что является достаточным объемом для обеспечения всех категорий потребителей.

Об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома в ходе селекторного совещания в правительстве.

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"Закачано 14,75 миллиарда кубометров. Этого достаточно для выполнения обязательств "Нафтогаза" по обеспечению газом всех категорий потребителей, - сказал Перелома. - НАК (Нафтогаз Украины - УНИАН) готов к отопительному сезону и готов выполнить свои договора по обеспечению потребителей".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман настаивал на необходимости закачать в ПХГ порядка 17 миллиардов кубометров газа, чтобы спокойно пройти отопительный сезон 2016-2017 годов.