"Укргазвыдобування" планирует в 2017 году увеличить добычу газа до 15 миллиардов кубов

Крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" планирует увеличить добычу природного газа в 2017 году, по сравнению с прогнозируемым показателем за весь 2016 год, на 500-600 миллионов кубометров – до 15 миллиардов кубометров.

Об этом во время круглого стола, посвященного проблеме использования гидроразрыва пласта как метода интенсификации добычи газа, сообщил глава правления компании Олег Прохоренко.

"Мы на следующий год планируем за счет проведения программы гидроразрывов пласта, за счет других мер, а также нового бурения выйти примерно на уровень плюс 500-600 миллионов кубометров добычи природного газа к уровню нынешнего года", - сказал Прохоренко.

При этом, по информации пресс-службы компании, прогноз добычи газа в текущем году составляет около 14,5 миллиарда кубометров, таким образом, в 2017 году компания планирует выйти на показатель около 15 миллиардов кубометров добытого "голубого" топлива.

"У нас был план, что после проведения тендера по гидроразрывам пласта, компании-подрядчики должны были "выйти в поле" (приступить к выполнению операции гидроразрыва пласта – УНИАН) в июле 2016 года. Но суд заблокировал проведение самой процедуры… В итоге программа по гидроразрывам сдвинулась на 3 месяца, также на 3 месяца была сдвинута программа использования колтюбинговых установок… Это потому, что нам мешали судебными решениями и мы не могли 3-4 месяца получить оборудование из Беларуси", - сказал глава "Укргазвыдобування", отметив, что такие действия существенно мешают компании выполнять планы по наращиванию добычи газа.

Как сообщал УНИАН, компания "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 миллионов кубометров, - до 14,528 миллиарда кубометров с 15,1 миллиарда кубометров годом ранее.

По итогам первого полугодия 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,4%, или на 25,5 миллиона кубометров, – до 7,308 миллиарда кубометров.

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Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко представил программу увеличения добычи газа до 2020 года. Согласно этой программе, к этому сроку госкомпания планирует нарастить добычу до 20 миллиардов кубометров газа. Также в рамках реализации этой программы компания должна проводить поисково-разведочное и эксплуатационное бурение, операции по гидроразрыву пласта и др.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 миллиарда кубометров природного газа – 70% от объема добычи "голубого топлива" в стране. По итогам 2014 года "Укргазвыдобування" задекларировала 1,4 миллиарда гривень чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 8,9 миллиона гривень.

Гидроразрыв пласта – один из методов интенсификации добычи углеводородов. Метод состоит в том, чтобы создать трещины в массивах газо-, нефтенасыщенных и других горных пород под действием подаваемой в них жидкости. В эти трещины попадает дополнительный приток углеводородов. Реализация гидроразрывов пластов на газовых скважинах стала возможной с появлением насосных агрегатов, обеспечивающих скорость закачки 3-4 куб. м/мин. при давлении 100 МПа.