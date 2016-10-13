Иран хочет увеличить поставки газа в Турцию

Иран хочет увеличить поставки природного газа в Турцию и предпринимает соответствующие шаги в этом направлении, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление представителя Национальной газовой компании Ирана (NIGC) Маджида Бужарзаде.

По его словам, Турция нуждается в природном газе, запасами которого обладает Иран.

"Турция ежегодно импортирует из Ирана 30 миллиардов кубометров газа, и при необходимости объемы поставок могут быть увеличены", - сказал Бужарзаде агентству "Анадолу".

Читайте такжеИран планирует выйти на рынок сжиженного газа

По словам представителя компании, Тегеран надеется на укрепление отношений с Турцией после снятия санкций.

Бужарзаде также указал, что Тегеран заинтересован в турецких инвестициях в строительство завода по производству сжиженного газа (LNG) в Иране. "Иран готов в этой связи предоставить турецким инвесторам все возможности", - заверил представитель компании.

По его словам, иранский газ может транспортироваться на европейские рынки по территории Турции.

В настоящее время Турция импортирует газ из России, Ирана, Азербайджана, Алжира и Нигерии. Кроме того, Анкара и Доха подписали соглашение о поставках в Турцию 1,2 миллиарда кубометров сжиженного газа.