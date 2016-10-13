Российская "Транснефть" прокомментировала разрыв соглашения с Украиной по нефтепродуктопроводам

Разрыв Россией соглашения с Украиной об эксплуатации нефтепродуктопроводов никак не повлияет на текущие поставки топлива из РФ. Об этом заявил советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин, передает Прайм.

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"Это абсолютно технический момент. На текущие поставки нефтепродуктов это никак не влияет", - рассказал Демин.

Сегодня было опубликовано распоряжение, согласно которому Москва прекратила действие соглашения с Киевом о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Соглашение было подписано сторонами в июле 1995 года и предусматривало, что нефтепродуктопроводы Самара-Западное направление и Грозный–Армавир–Трудовая, проходящие по территории Украины, эксплуатируются дочерними предприятиями АК "Транснефтепродукт" ("дочка" "Транснефти").

Как отмечается в опубликованном на сайте кабмина РФ сообщении, в феврале текущего года участки, проходящие по территории Украины, были проданы российской "Транснефтью" швейцарской компании International Trading Partners AG. В связи с этим участие российской стороны в соглашении стало нецелесообразным.

Нефтепродуктопровод - предмет судебного спора "Транснефти" и Украины. В марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "дочки" "Транснефти" на решение Ровненского суда о национализации украинского участка Самара-Западное направление.

"Транснефть" поставляет по этой "трубе" на территорию Украины дизельное топливо. В сентябре заявка по поставкам составила 150 тысяч тонн.