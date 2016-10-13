Норвежская Statoil возобновила поставки газа в Украину - СМИ

Норвежская нефтегазовая компания Statoil спустя почти год возобновила поставки природного газа в Украину. Об этом ЛІГА.net сообщил чиновник в Минэнерго, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы (ГФС).

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Поставки были возобновлены в конце июля. За этот месяц Statoil поставила почти 7,5 млн кубометров газа. В августе объем поставок Statoil составил 10,2 млн кубометров по данным предварительного декларирования (могут быть уточнены в дальнейшем, - ред.).

По данным ГФС, от контрагентов из Норвегии в июле газ поставлялся по средней цене $200,9/тыс. куб. м. Все объемы поставляются в адрес НАК «Нафтогаз Украины».

В пресс-службе государственного холдинга информацию о европейских контрагентах не комментируют.

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Statoil - второй по объемам поставщик газа для Европы после «Газпрома». Доля норвежского холдинга в 2015 на европейском рынке газа составила около 25%, доля «Газпрома» - 31%.

Statoil начал поставки газа в Украину в октябре 2014 года после открытия словацкого реверсного маршрута. В итоге компания стала одним из крупнейших экспортеров топлива в Украину. В 2014 норвежских холдинг поставила в Украину более 890 млн кубометров, в 2015 - более 2 млрд кубометров, по данным Госстата. С ноября прошлого года НАК «Нафтогаз Украины» прекратил закупки газа у Statoil из-за высоких цен.

Кроме Statoil газ в Украину поставляют еще порядка 15 европейских компаний, среди которых Eni Trading & Shipping S.p.A, Uniper Global Commodities SE, Trailstone GmbH, ENGIE S.A., PGNiG, RWE Supply & Trading GmbH и другие.

В июле доля НАК «Нафтогаз Украины» в импорте газа составила около 55% (около 225 млн кубометров) все остальные объемы (около 184 млн кубометров) купили частные трейдеры. В апреле-июне этого года «Нафтогаз» газ не импортировал.