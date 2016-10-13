Порошенко подписал закон о снижении нормы страхового запаса газа для поставщиков с 50% до 10%

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон, предусматривающий снижение страхового запаса газа, который газопоставщики должны закачать в хранилища до начала поставок потребителям, с 50% до 10% от объема будущей поставки.

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Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий Закон о «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» (относительно страхового запаса природного газа)» возвращен в парламент с подписью президента.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» (относительно страхового запаса природного газа)», за который во втором чтении проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

9 апреля Верховная Рада Украины приняла Закон «О рынке природного газа» (№2250), который определяет, что рынок природного газа функционирует на принципах свободной добросовестной конкуренции, за исключением деятельности субъектов естественных монополий, и на принципах обеспечения высокого уровня защиты прав и интересов потребителей природного газа.

Закон оговаривает вопросы обеспечения первоочередного интереса безопасности поставок природного газа, в частности путем диверсификации источников поступления природного газа; свободного выбора поставщика природного газа; равенства прав на ввоз и вывоз природного газа на/с территории Украины; невмешательства государства в функционирование рынка за исключением случаев, когда это необходимо для устранения недостатков рынка или обеспечения других общественных интересов, и при условии, что такое вмешательство осуществляется минимально достаточным способом.