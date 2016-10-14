Запорожская АЭС досрочно подключила к сети энергоблок №4 после ремонта

Запорожская АЭС досрочно подключила к сети энергоблок №4 после окончания планового ремонта, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

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«13 октября 2016 года в 20:36 энергоблок №4 Запорожской АЭС досрочно подключен к энергосистеме страны после окончания планового капитального ремонта», - говорится в сообщении.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4 тыс. МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и составляет 8-12 мкР/час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тыс. МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.