Украина остановила закачку газа в хранилища и начала его отбор

Украина остановила закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) и начала его отбор.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил руководитель пресс-службы госкомпании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Украина сегодня остановила закачку газа и начала его отбор из хранилищ. Суточный режим - 1,2 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.

По данным Белявского, наполненность украинских ПХГ составляет 48%. Всего было закачано 6,3 миллиарда кубометров газа, в ПХГ хранится 14,7 миллиарда кубометров "голубого топлива".

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Как сообщал УНИАН, с 7 апреля Украина начала пополнять объемы газа в хранилищах. НАК "Нафтогаз Украины" к началу следующего отопительного сезона планировал накопить в ПХГ около 14,5 миллиарда кубометров газа.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу Украины" составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которым запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составить 17 миллиардов кубометров, а не 14,4-14,5 миллиарда кубометров.