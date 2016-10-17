Стокгольмский арбитраж завершил устные слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил устные слушания представителей Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" и российского газового монополиста "Газпрома", а также экспертов и свидетелей по взаимному иску компаний относительно контракта на закупку газа, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"В Стокгольме завершились устные слушания в объединенном деле по взаимным искам "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа в Украину", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, слушания проходили с 25 сентября по 11 октября 2016 года.

"Во время устных слушаний стороны сделали доклады относительно своих правовых позиций, а также перекрестный допрос свидетелей и экспертов обеих сторон. Ожидается, что в ноябре стороны направят в трибунал резюме по итогам этих устных слушаний", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа ожидается до 31 марта 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что "Нафтогаз" намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В середине марта текущего года "Газпром" увеличил исковые требования к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже до 31,759 миллиарда долларов с 29,2 миллиарда долларов. Согласно ежегодному отчету "Нафтогаза", сумма претензий НАК к "Газпрому" при рассмотрении иска украинской компании в Стокгольмском арбитраже по состоянию на 31 июля 2016 года составила 28,3 миллиарда долларов.

В начале июля глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.