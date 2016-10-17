Глава Минэнерго РФ заявляет, что предпосылок для скидки на газ для Украины нет

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что выставленная цена на газ для Украины конкурентоспособна, предпосылок для скидки нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что касается скидки, сейчас нет предпосылок для этого, потому что в соответствии с формулой цены по действующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" - цена абсолютно конкурентоспособная, и она на уровне и даже ниже цен, которые сейчас вкладываются на европейском рынке", - заверил Новак.

При этом он отметил, что РФ в режиме предоплаты готова обеспечить необходимые объемы для поставки в Украину.

Глава российского Минэнерго сообщил, что на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в Стамбуле обсуждался вопрос транзита газа через Украину.

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"Что касается наличия газа в подземных газовых хранилищах - мы также обсудили это с еврокомиссаром, мы видим риски - в этом году закачано меньше, и есть отставания по графику относительно даже прошлого года. Наш украинский партнер рассчитывает на теплую зиму, но здесь нельзя допускать каких-либо рисков, и нашим партнерам было бы целесообразно закачать дополнительно от 1,5 до 2 миллиардов кубометров газа, чтобы быть более уверенными", - считает Новак.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 миллиарда кубометров газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.