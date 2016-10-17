Одесские энергетики сообщили, когда смогут вернуть свет в обесточенные после шторма дома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания в мэрии сообщил заместитель технического директора ОАО «Одессаоблэнерго» Алексей Бурлаков.

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По его словам, сейчас без электричества остаются 573 частных жилых дома.

«Стараемся максимально быстро восстановить. Осложняется все тем, что приезжаем на заявку про один порыв, но на самом деле выясняется, что там – пять-семь порывов. Надеемся, что завершим (восстановление – УНИАН) за 3-4 дня», - сказал Бурлаков.

Он отметил, что было 338 обрывов, когда провода лежали на земле, в связи с этим, 12-13 октября бригады выезжали только на обезвреживание обрывов, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Кроме большого количества оборванных воздушных электролиний в результате падения деревьев, 5 кабельных линий вышли из строя в связи с затоплением района Пересыпи, и 3 – из-за протечек крыш трансформаторных подстанций.

Сейчас в восстановительных работах задействованы 26 бригад «Одессаоблэнерго», 29 единиц техники, 15 автовышек, подрядчики, энергетики из районов области.

Как отметил 1-й заместитель мэра Одессы Анатолий Орловский, в Одессе произошло стихийное бедствие. В связи с этим он выразил недоумение по поводу ряда протестных акций жителей обесточенных домов, которые привели к блокированию ряда городских магистралей.

«Массовое перекрытие улиц было 15 октября. К сожалению, этому способствовали некоторые депутаты, которые провоцировали людей на это...», - сказал он.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Александр Козловский, в результате порывов ветра, которые порой превышали 30 м/с, в городе упало более чем 2,3 тыс. деревьев и около 200 крупных ветвей, было повреждено более 500 кровель на площади 27 тыс. кв. метров. Было обесточено 1946 частных жилых домов и 84 высотных.

Кроме того, упали более 30 опор, задействованных в обеспечении работы городского электротранспорта. В частности, только на 400-метровом участке в Суворовском районе упало 18 опор, которые не подлежат восстановлению.

Для оказания помощи в восстановлении контактной сети горэлектротранспорта в Одессу прибыли ремонтные бригады из Киева и Николаева.

Как сообщал УНИАН, 14-15 октября в разных районах Одессы прошли акции протеста с перекрытием дорог, участники которых требовали восстановить электроснабжение в жилых домах и ускорить ликвидацию подтопления их жилья в результате шторма, обрушившегося на город 12-13 октября.

В указанные дни в Одессе выпало четыре месячные нормы осадков, были обесточены более 1,3 тыс. жилых домов, из-за сильного ветра упали два строительных крана, погибли три человека, в том числе ребенок, наступивший на оборванный провод. В результате обрушения 3-этажного дома погиб мужчина, который находился в расположенном рядом здании. Черное море подтопило электрическую подстанцию, от которой питаются насосы по откачке воды с нескольких улиц города.