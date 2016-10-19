"Нафтогаз" подал иск против России с требованием возместить $2,6 миллиарда за утраченные в Крыму активы

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«В понедельник (17 октября) «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний - «Чорноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины» - инициировали арбитражное производство против Российской Федерации и требуют возместить убытки, причиненные незаконным захватом Россией активов группы в Крыму», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что «Нафтогаз» предварительно оценил понесённые убытки в 2,6 млрд долл.

«Нафтогаз» инициировал данное производство в соответствии с Соглашением между Кабмином и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известного как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение», - сообщает пресс-служба.

Согласно позиции «Нафтогаза», в 2014 году Россия реализовала масштабную и хорошо скоординированную схему по лишению украинских компаний их имущества без выплаты компенсации. Также данная схема включала вооруженный захват буровых платформ и передачу почти всех крымских активов «Нафтогаза» российским компаниям.

«В Крыму «Нафтогаз» имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, которое требует, чтобы Россия уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия осуществила аннексию Крыма и незаконный захват расположенных там активов, в том числе энергетических.

В декабре 2015 года «Нафтогаз» нанял американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи иска в международный арбитражный суд по своим активам в аннексированном Россией Крыму. Тогда «Нафтогаз» оценил стоимость утраченных активов на уровне 15,7 млрд грн.

В середине февраля 2016 года «Нафтогаз» направил России письменное уведомление об инвестиционном споре по захваченным активам.

Согласно отчету «Нафтогаза» за 2015 год, вследствие оккупации Крыма группа «Нафтогаз», а именно ее дочерняя компания – «Чорноморнефтегаз», потеряла 2 млрд куб. м ежегодной добычи природного газа. Также отмечается, что до аннексии «Чорноморнефтегаз» добывал углеводороды на 18 месторождениях, использовал 4 самоподъемные буровые установки, 24 плавсредств, а также газотранспортную систему, которая включала более 1196 км магистральных газопроводов, в том числе 286 км морских, и другие активы.