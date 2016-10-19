Полмиллиарда долларов гарантии улучшит условия покупки газа для Украины - Всемирный банк

Об этом говорится в сообщении Мирового банка, переданном УНИАН.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, со временем Украина потенциально может сократить импорт газа, для чего необходимо совместить увеличение собственной добычи газа с наращиванием инвестиций в энергоэффективность.

«Утвержденная Всемирным банком гарантийная поддержка поможет в обеспечении достаточных объемов поставок газа в течение двух следующих лет. Она также поможет улучшить финансирование закупок газа на таких условиях, которые будут нести пользу потребителям в Украине», – сказала она.

В то же время, гарантия входит в пакет широкой поддержки реформирования энергетической и газовой отрасли Украины группой Всемирного банка, который намерен помочь Украине создать систему энергетики, которая способна предоставлять надежные и доступные услуги домохозяйствам и промышленности. Пакет включает поддержку структурных реформ «Нафтогаза» и улучшение системы предоставления субсидий наиболее уязвимым слоям населения Украины.

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Всемирный банк напомнил, что является основным партнером Украины в области развития и с мая 2014 года предоставил нашей стране через МБРР более 4,4 млрд долл. США, включая 4 займа в рамках политики развития и 6 инвестиционных займов.

Ранее, поздно вечером 18 октября, о позитивное решение Совета директоров Всемирного банка сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Вместе с коллегами из «Нафтогаза» несколько месяцев работали над этим проектом. Также активно обсуждали этот вопрос с руководством Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Теперь украинские дома будут полностью обеспечены теплом зимой», – сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной этого года. К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.

В середине сентября МВФ после более чем годичной паузы возобновил кредитование экономики Украины и выделил третий кредитный транш в размере 1 млрд долл. по четырехлетней программе EFF, которая была утвержденная в марте 2015 года.

Позже стало известно, что заседание Совета директоров Всемирного банка относительно Украины состоится 18 октября.