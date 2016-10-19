Цены на нефть не превысят $60 за баррель до 2021 года - прогноз МВФ

Мировые цены на нефть не превысят уровень в 60 долларов за баррель до 2021 года, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда об экономике Ближнего Востока и Средней Азии (Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia), сообщает Прайм.

"Согласно предыдущему прогнозу МВФ, цена к 2021 году должна была не превысить 50 долларов за баррель. В докладе также отмечается, что в 2017 году средний уровень цены на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43 долларов за баррель в текущем году", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОПЕК снова превысил квоту на добычу нефти

Отмечается, что при этом данный прогноз может быть скорректирован в сторону как повышения, так и понижения из-за высокой неопределенности, связанной с перепадами в объеме добычи нефти в ряде стран и с продолжающимся ростом эффективности добычи сланцевой нефти в США, отмечает МВФ.

Благодаря начавшемуся росту цен на нефть с уровня ниже 30 долларов за баррель в начале 2016 года, страны-экспортеры нефти на Ближнем Востоке столкнутся в ближайшие пять лет с менее острым дефицитом бюджета, чем ожидалось ранее, однако экономический рост останется на низком уровне, прогнозирует МВФ.