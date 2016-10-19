Украина будет наращивать мощности атомной и гидроэнергетики – Гройсман

Украина будет наращивать генерирующие мощности на атомных и гидроэлектростанциях, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"Хочу подчеркнуть, что мы будем наращивать мощности атомной энергетики и гидроэнергетики. Это задача нашей национальной безопасности", – сказал премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабмин утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт). Для достижения этой цели "Укргидроэнерго" планирует инвестировать около 90 миллиардов гривень.

В январе текущего года Минэнергоугля обратилось к госкомпаниям "Энергоатом" и "Укрэнерго" с просьбой изучить целесообразность строительства двух новых блоков на Хмельницкой АЭС. В начале августа министр энергетики Игорь Насалик заявил, что министерство планирует в октябре предоставить инвесторам программу завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, что позволит увеличить генерирующую мощность данной станции.