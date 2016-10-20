"Нафтогаз" хочет до конца ноября воспользоваться гарантиями Всемирного банка на $500 миллионов для закупки газа

Об этом сообщил коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко во время круглого стола, посвященного проблемам формирования рынка газа в Украине.

"Ожидается до конца ноября, то есть на этот зимний сезон", - сказал Витренко, отвечая на вопрос журналистов о том, когда "Нафтогаз" сможет физически привлечь финансовые гарантии Всемирного банка в размере 500 миллионов долларов для закупки газа.

Поясняя принцип привлечения этих денег, Витренко рассказал, что Всемирный банк предоставляет кредитные гарантии для других европейских банков, которые в свою очередь гарантируют платежеспособность "Нафтогаза" перед компаниями-трейдерами газа.

"Если мы получим эти деньги, то у нас не должно быть никаких проблем для закупки плановых объемов газа", - добавил Витренко.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года. К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.

В середине сентября МВФ после более чем годичной паузы возобновил кредитование экономики Украины и выделил третий кредитный транш в размере 1 миллиард долларов по четырехлетней программе EFF, одобренной в марте 2015 года.

18 октября совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил гарантию на 500 миллионов долларов США, предоставленную Международным банком реконструкции и развития (МБРР). После этого, 19 октября, Всемирный банк опубликовал сообщение о предоставлении гарантии на 500 миллионов долларов "Нафтогазу Украины" для улучшения коммерческих и финансовых возможностей закупки газа.