"Нафтогаз" считает закупку газа у России для отопительного сезона крайним вариантом

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" считает возможность закупки газа у России (компании-монополиста "Газпром") для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов крайним вариантом, к которому не придется прибегнуть.

Об этом сообщил коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко во время круглого стола, посвященного проблемам формирования рынка газа в Украине.

"У нас есть юридические варианты как получить дополнительные объемы газа из России, но мне кажется, что это крайний вариант, к которому не придется прибегать. Во-первых, у нас сегодня уже достаточно плановых объемов газа, во-вторых, мы сможем увеличить импорт из Европы, и только когда этого не хватит - тогда останется резервный вариант (поставки из России – УНИАН)", - сказал Витренко.

Также он отметил, что запас газа в подземных хранилищах Украины на уровне 14,5 миллиарда кубометров – это тот вариант, при котором к окончанию отопительного сезона в подземных хранилищах может остаться еще 7-8 миллиардов кубометров газа.

"Но, если у нас, например, будет месяц очень холодной погоды, тогда действительно газа может не хватить", - сказал Витренко, комментируя вероятность дополнительной закупки газа из разных источников.

Читайте такжеВсемирный банк одобрил выделение Украине $500 миллионов кредита на закупку газа

Как сообщал УНИАН, 21 июля 2016 года глава компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" Игорь Прокопив сообщил, что Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу Украины" составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 миллиардов кубометров, а не 14,4-14,5 миллиарда кубометров.

По данным "Укртрансгаза", запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на 18 октября составили 14,72 миллиарда кубометров.

21 сентября заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец сообщил, что Украина не сможет накопить 17 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона 2016-2017 годов без закупки дополнительного количества топлива у "Газпрома".

При этом Украина с ноября 2015 года и до сегодня (уже 328 дней) не покупает газ у "Газпрома".