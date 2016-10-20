"Энергоатом" и польская GE Power намерены сотрудничать в сфере модернизации украинских АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС Украины, и польская компания GE Power 19 октября подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в сфере модернизации оборудования машинных залов украинских АЭС.

"Меморандум предусматривает сотрудничество между компаниями в направлении увеличения выходной мощности генераторов энергоблоков украинских АЭС, повышения их эффективности и безопасности путем модернизации оборудования машинного зала", - говорится в сообщении.

Целью меморандума также является расширение сотрудничества в сфере долгосрочного сервисного обслуживания оборудования, уже установленного на АЭС, и выполнение проектов, основанных на использовании современных технических решений и финансовых инструментов.

Согласно сообщению, меморандум о взаимопонимании подписали президент "Энергоатома" Юрий Недашковский и вице-президент GE Power Роберт Бутцке.

Недашковский отметил, что сотрудничество между GE Power и "Энергоатомом" имеет большой потенциал для совместной работы как по направлению сервисного обслуживания генераторов, модернизированных по технологии Alstom, так и по новым проектам совершенствования электротехнического оборудования украинских атомных станций.

"Для "Энергоатома" это направление очень актуально, особенно с точки зрения реализации в компании программ по повышению эффективности и надежности энергоблоков АЭС", - цитирует Недашковского пресс-служба.

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Справка УНИАН. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На 4-х украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт. На стадии достройки в НАЭК "Энергоатом" находятся два энергоблока ХАЭС суммарной мощностью 2000 МВт.

Французская компания Alstom Power (с ноября 2015 Alstom Power вошла в состав компании GE Power) в 2008 году выполнила модернизацию статоров генераторов блоков-миллионников РАЭС и ЮУАЭС. Оборудование Alstom также использовалось в работах по реконструкции ОРУ-750 на Ривненской АЭС.

Корпорация General Electric, в состав которой входит GE Power, является одним из мировых лидеров в разработке реакторных технологий, изготовлении и модернизации электротехнического оборудования для АЭС.