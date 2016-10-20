Рада предварительно одобрила реструктуризацию долгов за газ и электроэнергию предприятиям ЖКХ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на уменьшение задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленный газ и электрическую энергию путем ее реструктуризации и частичного списания пени.

За принятие соответствующего законопроекта №5273 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвод за потребленные энергоносители" за основу проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, докладывая по законопроекту, что главной его задачей является реструктуризация долгов предприятий жилищно-коммунального хозяйства на срок до 5 лет. Также будет возможность списать насчитанные штрафы и пеню.

"Скажу честно, каждый день принятия этого закона, подписание и отработка нормативных актов по этому закону имеет очень большую цену. Потому я хотел бы попросить весь депутатский корпус, хоть комитет и рекомендовал принять его в первом чтении, проголосовать данный законопроект сегодня в целом", - сказал Зубко.

Согласно пояснительной записке, законопроект касается таких видов задолженности: кредиторская задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций перед поставщиком природного газа за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, предоставления услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой и кредиторская задолженность предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода перед поставщиками электрической энергии.

Отмечается, что первым этапом уменьшения задолженности станет проведение централизованных взаиморасчетов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и снабжение горячей водой, услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению, снабжению холодной водой и водоотведению.

Вторым этапом будет реструктуризация кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики за потребленный до 1 июля 2016 года природный газ, которая останется непогашенной по состоянию на 31 декабря 2016 года. При этом не будет учитываться сумма штрафных санкций, инфляционных начислений и начисленных процентов.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 11 августа ветировал и на следующий день вернул в парламент ранее принятый Верховной Радой законопроект под номером 2706 "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования субъектов в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения", которым было предложено установить мораторий на взыскании штрафов, пени или процентов в связи с задолженностью теплокоммунэнерго за природный газ и водоканалов за электроэнергию.

Согласно тексту законопроекта, в случае его подписания, исполнительные производства в отношении теплокоммунэнерго и водоканалов за долги подлежат остановке. Мораторий прекращается со дня возмещения компаниям разницы между существующим тарифом и экономически обоснованными расходами, а также выплаты субсидий на коммунальные услуги.