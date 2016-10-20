Счетчик включает мозг и ликвидирует приписки газа и тепла - эксперт

«Главное – это установка квартирных счетчиков газа и домовых счетчиков тепла. Это простые и понятные вещи, но у большинства их нет. Счетчик включает мозг и ликвидирует приписки не потреблённого газа и тепла», - рассказал «Апострофу.Экономика» Роман Спивак, глава Всеукраинской ассоциации по вопросам энергосбережения.

«Для комплексного уменьшения потребления тепла нужно полностью утеплить дом и установить индивидуальный тепловой пункт с регулятором подачи тепла в соответствии с внешней температурой воздуха. Чтобы платить меньше за газ стоит установить счетчик», - говорит Алина Брезицкая, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "ОПОРА".

Журналисты «Апостроф.Экономика» в проекте «Тарифы, МВФ и семейный бюджет» спрогнозировали как будет выглядеть средняя платежка украинцев после летней волны повышения тарифов на электроэнергию, газ, тепло и воду. Оказалось, что наибольшую выгоду от роста тарифов получит государство, которое получает 90% всех средств от коммунальных расходов украинцев.