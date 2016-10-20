Энергоатом и польская GE Power углубляют сотрудничество в сфере модернизации машзалов украинских АЭС

Документ был подписан президентом Енероатома Юрием Недашковским и вице-президентом GE Power Sp.z o.o. Робертом Бутцке 19 октября в центральном офисе Энергоатома.

Меморандум предусматривает сотрудничество между компаниями в направлении увеличения выходной мощности генераторов энергоблоков украинских АЭС, повышения их eфективности и безопасности путем модернизации оборудования машинного зала. Целью меморандума также является расширение сотрудничества в сфере долгосрочного сервисного обслуживания оборудования, уже установленного на АЭС и выполнение проектов, основанных на использовании современных технических решений и финансовых инструментов.

«Хочу поблагодарить за приглашение на празднование 20-летия Энергоатома, это был не только праздник, но и очень продуктивная рабочая встреча. Мы сотрудничаем с Энергоатомом с начала 1990-х годов - ранее мы приезжали к вам, как представители подразделения французской компании Alstom, но глобализация продолжается и сейчас мы уже стали частью американской корпорации General Electric. Убежден, что наше сотрудничество будет расширяться не только по существующим направлениям, но и распространится на новые области кооперации», - отметил Роберт Бутцке.

Юрий Недашковский также выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между GE Power и Энергоатомом. «У нас есть большой потенциал для совместной работы, как по направлению сервисного обслуживания генераторов, модернизированных по технологии Alstom, так и по новым проектам по совершенствованию электротехнического оборудования украинских атомных станций. Для Энергоатома это направление очень актуально, особенно с точки зрения реализации в компании программ по повышению эффективности и надежности энергоблоков АЭС», - добавил президент Энергоатома.

Справка. Французская компания Alstom Power (с ноября 2015 Alstom Power вошла в состав американской компании GE Power) в 2008 году выполнила модернизацию статоров генераторов блоков-миллионников РАЭС и ЮУАЭС. Оборудование Alstom также использовалось в работах по реконструкции ОРУ-750 на Ривненской АЭС.

Корпорация General Electric, в состав которой входит GE Power, является одним из мировых лидеров в разработке реакторных технологий, изготовлении и модернизации электротехнического оборудования для АЭС.