"Нафтогаз" имеет достаточные запасы газа для прохождения отопительного сезона - Коболев

Об этом в эфире 5 канала сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"Так, этого газа (в подземных хранилищах - ред.) достаточно. Как мы и планировали, мы закачали чуть больше, чем 14,5 млрд – это 14,7 млрд кубических метров. Украина сейчас покупает газ исключительно с европейского направления, и если мы продолжим его покупать с европейского направления, мы считаем, что этого будет достаточно", – отметил он.

По словам Коболева, сейчас Украина импортирует рекордно высокие уровни объемы газа из Европы.

"Сейчас мы импортируем рекордно высокие уровни объемы газа из Европы. Этого достаточно для обеспечения потребителей Украины газом", – отметил он.