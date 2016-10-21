В "Нафтогазе" пояснили, куда направят полученный кредит в $500 миллионов

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев в эфире 5 канала.

По словам Коболева, кредитный разрыв возникает в связи с тем, что оплата за тепло в Украине вносится потребителями в течение всего года, а не только во время холодов. Он также отметил, что стоимость кредита является низкой, он выдан под процентную ставку, которая равна 3% годовых.

Читайте также"Нафтогаз" имеет достаточные запасы газа для прохождения отопительного сезона - Коболев

"Как раз он и будет использован, в первую очередь, на покрытие кассовых разрывов "Нафтогаза", которые будут вызваны, например, решениями о том, что мы равными частями будем получать деньги за тепло и соответственно за газ от потребителей Украины", – заявил председатель правления "Нафтогаз Украины".

Напомним, совет директоров Всемирного банка принял решение предоставить Украине в лице государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» кредитные гарантии в размере 500 млн долл., что позволит привлечь кредитные ресурсы для закупки необходимых объемов природного газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.