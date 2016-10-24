Украина импортировала из Словакии рекордный объем газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укртрансгаз" сообщает ZN.ua.

Предыдущие максимальные значения импорта из Словакии за 26-ти месячную историю этого реверса были зафиксированы 21 (41,859 миллионов кубометров) и 5 октября (41,627 миллионов кубометров).

В целом, в течение 1-22 октября Украина импортировала из Европы 1,077 миллиардов кубометров газа, в том числе, из Словакии – 897,5, Польши – 92,8, Венгрии – 86,9 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на днях заверил, что компания имеет достаточные запасы газа для успешного прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг.

"Так, этого газа (в подземных хранилищах) достаточно. Как мы и планировали, мы закачали чуть больше, чем 14,5 млрд – это 14,7 млрд кубических метров. Украина сейчас покупает газ исключительно с европейского направления, и если мы продолжим его покупать с европейского направления, мы считаем, что этого будет достаточно", – отметил он.