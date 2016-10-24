Нефть дешевеет из-за отказа Ирака сократить добычу "черного золота"

"Черное золото" дешевеет в понедельник на фоне комментариев главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалаха аль-Амри и министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби о нежелании страны сокращать добычу нефти, сообщает Прайм.

"По состоянию на 08:01 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% - до 51,54 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,59% - до 50,55 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Аль-Амри заявил в воскресенье, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 миллиона баррелей в день. Он отметил, что объем добычи нефти в стране является вопросом ее суверенитета.

Кроме того, министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти в связи с борьбой страны против группировки "Исламское государство". По его словам, Ирак должен получить такие же привилегии, как Ливия и Нигерия. При этом он подчеркнул, что страна не хочет создавать напряжение и предложит свою позицию в ОПЕК "в позитивной атмосфере".

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"Комментарии представителей Ирака, сделанные на выходных, о том, что страна может не присоединиться к соглашению стран ОПЕК о заморозке добычи (нефти - ред.), могут оказать давление на цены нефти на сегодняшних торгах", - приводит агентство Reuters слова неназванного аналитика банка ANZ.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран, прежде всего России.