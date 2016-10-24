Мэр Николаева заявляет об угрозе отключения города от отопления в феврале

Об этом сообщается на официальном сайте городского совета.

"Договора на получение лимитов на газ для проведения отопительного сезона в Николаеве между николаевскими теплоснабжающими организациями и НАК "Нафтогаз Украины" подписаны на кабальных условиях. Этот факт подтвердили 23 октября и.о. главы правления ПАО "Николаевская ТЭЦ" Александр Матвиюк и и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" Виталий Бородин", - сказано в сообщении.

В мэрии Николаева заявляют, что такова ситуация по всей Украине, "Нафтогаз» со всеми подписывает договора на единых условиях.

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"К сожалению, многомесячная борьба с НАК "Нафтогаз Украины" по условиям договоров не увенчалась успехом. В подписанных договорах остались штрафные санкции и пеня, которые начисляются тепловикам за несвоевременную оплату за газ. Население рассчитывается с опозданием в один месяц, компенсация субсидий из государственного бюджета происходит с задержкой в месяц, а к теплогенерирующим предприятиям за несвоевременную оплату за газ применяют штрафные санкции. Если условия договоров сейчас не будут изменены, то мы можем к февралю 2017 года получить отключения по газу на теплогенерирующие организации и серьезные проблемы в Николаеве и других городах Украины. Я, конечно, понимаю, что данная информация известна на высшем уровне, на сегодняшний день проблема решается", - заявил Сенкевич.

Мэр Николаева намерен добиваться изменений в этих договорах.

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"ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" - предприятие областного подчинения, ПАО "Николаевская ТЭЦ" - государственная собственность. Город не имеет возможности принимать управленческие решения по этим предприятиям. Я надеюсь, что вместе с губернатором Алексеем Савченко, который взял в руки ситуацию по ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" и ПАО "Николаевская ТЭЦ", мы этот вопрос доведем до логического конца", - отметил Сенкевич.

Как сообщал УНИАН, мэр Николаева 13 октября подписал распоряжение о начале отопительного сезона на объектах социальной сферы и с 17 октября – в жилом фонде, однако из-за отсутствия лимитов на газ у основных поставщиков тепла в городе – «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго», отопление было включено только на тех объектах, которые имеют собственные котельные и не зависят от центрального отопления.

19 октября НАК "Нафтогаз Украины" подписал договора с основными поставщиками тепла в Николаеве и 20 октября началась подача теплоносителя в жилой фонд

В Николаеве проживает около 0,5 млн человек.