Запасы газа в украинских хранилищах сократились на 100 миллионов кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 15 по 22 октября сократились на 0,6%, или на 92 миллиона кубометров, - до 14,639 миллиарда кубометров с 14,731 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По данным компании, 22 октября из хранилищ было отобрано 21,43 миллиона кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов.

В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров.

По оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,7 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона. 16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор.