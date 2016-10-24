Запорожская АЭС отключит второй энергоблок для проведения ремонта

Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключит второй энергоблок для проведения текущего ремонта на период с 24 по 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба станции на своей странице в соцсети Facebook.

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«Блок №2 Запорожской АЭС будет отключен от сети для проведения текущего ремонта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно поданной заявке, энергоблок №2 Запорожской АЭС 24 октября будет отключен от сети для устранения протекания на импульсной трубке автономного контура главного циркуляционного насоса №4.

«Ремонт продлится до 30 октября 2016 года», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2015 года Запорожская АЭС направила в Госатомрегулирования комплексный анализ безопасности энергоблока №2 для продления его эксплуатации.

3 октября 2016 года Госатомрегулирования продлила срок эксплуатации второго энергоблока Запорожской АЭС до 19 февраля 2026 года. После этого, 6 октября, Запорожская АЭС подключила блок №2 в Объединенную энергосистему Украины.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.